Um detento da Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, foi encontrado morto na manhã do último sábado (10/8). Foram os colegas de cela que informaram os policiais penais de que o detento estava caído no chão inconsciente.

De acordo com a ocorrência do caso, o detento, Daniel Emídio da Silva, de 35 anos, foi encontrado com sangue próximo à cabeça. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. Onze presos que compartilharam cela foram realocados para outras acomodações.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que todas as providências administrativas de praxe foram tomadas pela direção da penitenciária.

O caso será apurado por meio de uma investigação interna da unidade prisional e, também, pela Polícia Civil.



Com informações de TV Alterosa Zona da Mata