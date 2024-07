Ao começar passar mal, detento foi levado para a Santa Casa de Santo Antônio do Amparo, onde morreu por infecção generalizada

Um homem de 26 anos, que estava preso na Penitenciária de Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, morreu na última terça-feira (9/7), ao tentar, ele mesmo, retirar um nódulo inflamatório.





De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o homem, que estava preso desde outubro de 2022, estava fazendo tratamento contra o nódulo por meio de medicamentos. No entanto, na segunda-feira (8/7), decidiu, sozinho, remover a lesão sem esperar o efeito dos remédios prescritos.





Depois do procedimento falho, ele teria começado a passar mal na cela e, por isso, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento local, de onde foi transferido para a Santa Casa de Santo Antônio do Amparo, no Sul de Minas.





Conforme a parta, o óbito ocorreu devido a um quadro de infecção generalizada. “Todas as providências no âmbito administrativo foram tomadas pela direção da unidade prisional”, informou a Sejusp.