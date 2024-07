Um avião monomotor modelo Cesna caiu em uma área de vegetação no Bairro São Gonçalo, em Muriaé, na Zona da Mata, em Minas Gerais, neste sábado (13/7). O avião, de prefixo PR-DAL, perdeu potência no motor e ao fazer pouso de emergência colidiu com uma árvore.





Duas pessoas estavam dentro da aeronave no momento da queda, um aluno e um instrutor de voo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital São Paulo, para avaliação médica.





A área foi isolada e a bateria da aeronave foi desconectada para eliminação de risco de incêndio. O Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III) foi acionado.





Como os procedimentos de praxe relativos à investigação sobre o acidente podem estender os trabalhos até este domingo (14/7), o avião não foi removido do local. A perícia técnica da polícia civil e a PMMG também foram acionadas.