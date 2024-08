Um ônibus foi totalmente consumido pelas chamas na MG-010, Km 19, próximo à entrada para a rodovia MG-424, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde desta segunda-feira (12/8). O motorista do veículo, da linha alimentadora 5715 -Gávea/Terminal Morro Alto, informou à Polícia Militar que o incêndio foi causado intencionalmente, mas não esclareceu se foi por um passageiro ou alguém de fora do ônibus.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), responsável pela MG-010, confirmou que o fogo no ônibus foi provocado por ação humana, e não por falha mecânica no veículo.





O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local. Não houve vítimas. "Na hora do incêndio, o ônibus trafegava na pista da direita, sentido Belo Horizonte, e causou retenção no tráfego até que as chamas fossem controladas. A normalização do fluxo na rodovia ocorrerá após a desobstrução da via", informou o DER-MG.





O Consórcio responsável pela linha 5715 deve retirar o veículo após a liberação da carcaça e tem o prazo de 24 horas para relatar o ocorrido à Fiscalização do DER-MG, conforme previsto no regulamento, afirma o departamento responsável pela MG-010.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar para esclarecer o que teria causado o incêndio, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve respostas.

Matéria em atualização.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges