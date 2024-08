Moradores protestam na noite desta terça-feira (13/8) na BR-367, entre as cidades de Itaobim e Jequitinhonha, na altura do KM 187, com o objetivo de pressionar o governo em relação às obras de pavimentação e recapeamento na rodovia, que ainda possui muitos trechos de terra.

“É uma estrada intransitável, com mais de 20 quilômetros de puro buraco”, informou uma das participantes do ato, Robélia Maria, ao Estado de Minas. “Chegamos aqui às 4h. Nós conversamos e decidimos que só vamos liberar a via quando as máquinas da empresa contratada chegarem [para início das obras]”, afirmou.

Até o fechamento da reportagem, cerca de 100 pessoas estavam no local para garantir a completa interdição da via. Somente passagem de ambulâncias estava sendo permitida.

A BR-367 compreende cerca de 700 quilômetros entre Gouveia, na Região Central, até Porto Seguro, no Sul da Bahia. Depois de Gouveia, a rodovia atravessa vários municípios do Vale do Jequitinhonha, tendo ainda vários trechos sem asfalto — um deles fica entre Chapada do Norte e Virgem da Lapa, com 52 quilômetros.

Em janeiro deste ano, o Estado de Minas mostrou que, considerando o trecho asfaltado, um dos percursos em piores condições fica entre Araçuaí e Itinga, no Vale do Jequitinhonha, e tem 47 quilômetros. No mesmo mês, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou uma "renovação total" no trecho denunciado pela reportagem.

“Essa estrada está horrível. A gente precisa fazer zigue-zague na pista (para desviar dos buracos) e consegue rodar no máximo a 30 ou 40 quilômetros por hora. A estrada está cheia de panelas no asfalto, o que nunca vi antes”, reclamou, na ocasião, Hélio Mário, um dos motoristas ouvidos pelo EM.

BR-367: a pior rodovia federal do país

A pesquisa do Painel CNT dos Pontos Críticos nas Rodovias Brasileiras 2023, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) no início do ano, mostrou que a BR-367 foi apontada como a rodovia federal de Minas Gerais em piores condições. O levantamento identificou 39 pontos críticos.

No fim de fevereiro, durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o superintendente regional do Dnit, Antônio Gabriel Santos, chegou a admitir que mais de 60% do percurso da BR-367 precisaria, na verdade, ser reconstruído, exigindo projetos mais demorados. Na oportunidade, prefeitos, vereadores e deputados apontaram que os buracos e crateras danificam veículos, atrapalham o deslocamento de moradores, afugentam investimentos, além de causar acidentes e mortes.



Em abril, o governo federal anunciou melhorias na rodovia entre Salto da Divisa e Jacinto (km 0 e km 61,6). “Considerando a importância da obra, o DNIT e o Exército garantem a execução dos serviços de pavimentação - que têm um investimento do Governo Federal de aproximadamente R$ 60 milhões. Até este mês de abril já foram realizados nos 15,6 quilômetros em obras serviços de terraplenagem (com aterro e desaterro), cercamento nos limites da faixa de domínio e instalação de bueiros”, disse, na ocasião, o governo em comunicado.

A reportagem entrou em contato com o Dnit e o governo federal, mas não houve retorno até o fechamento deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.