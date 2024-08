Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano nesta terça-feira, com mínima de 8°C

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta terça-feira (13/8), um alerta de baixa temperatura para a capital mineira. Segundo o órgão, uma massa de ar frio vai manter as temperaturas baixas até quinta-feira (15/8). Os termômetros devem ficar abaixo de 12°C nas primeiras horas do dia.



Nesta quarta-feira (14/8), a previsão para BH é de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura baixa ao amanhecer e baixos índices de umidade relativa do ar. A temperatura mínima prevista é de 10°C e a máxima de 28ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 20%, à tarde.

Veja as recomendações:

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.





Recorde de frio

Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano nesta terça-feira (13/8). De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital registrou 8ºC às 6h no Aeroporto da Pampulha. Já na Estação Cercadinho, a temperatura mínima foi de 11,5ºC com sensação térmica de -1,8ºC no mesmo horário.







Menores temperaturas de 2024

1º - 8ºC - 13/8

2º - 9,5ºC - 11/8

3º - 10,0ºC - 22/7 e 26/7

4° - 10,4°C - 01/6

5º - 11,0°C - 05/7, 15/7, 19/7, 20/7 e 21/7

6° - 11,4°C - 31/5

7° - 11,6°C - 16/7 e 17/7

8º - 12,0ºC - 18/7, 23/7, 25/7, 27/4 e 7/8

9º - 12,1ºC - 24/7

10º - 12,6°C - 14/7