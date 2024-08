Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado sem vida e com sinais de violência na noite dessa terça-feira (13/8), no bairro Tijuca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, um motociclista contou aos policiais que havia um indivíduo caído ao chão na rua Conde Bonfim com sinais de violência. Os militares foram até o local indicado e encontraram a vítima.





A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do homem no local. A perícia foi acionada e constatou uma perfuração no tórax, com marca de saída nas costas. Um estojo de chumbo foi encontrado na parede do muro.

A vítima estava sem documentos e não foi possível fazer a identificação. Dentro dos bolsos do homem, a polícia encontrou um cachimbo e uma pedra de crack.





O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.

