Em pleno inverno, Minas Gerais enfrenta uma nova onda de calor a partir de domingo (18/8). De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, uma massa de ar quente e seco ganha força no sábado (17/8) e causa uma onda de calor no dia seguinte que deve durar, pelo menos, até a próxima quinta-feira.



Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, o calorão atinge todas as regiões do estado, com aumento de temperaturas no Triângulo, Norte e Noroeste de Minas a partir de amanhã. Já nas regiões Sul, Leste, Zona da Mata e Metropolitana, a elevação começa na sexta. Há a possibilidade do calorão durar até o final do mês de agosto.

“Teremos a segunda quinzena de agosto com temperaturas elevadas, com 3ºC a 4ºC acima do normal para a época do ano. Não há previsão de chuvas, nem de chegada de outras massas de ar polar no estado. Umidade relativa do ar em estado de alerta, entre 12% e 13%, principalmente nas regiões do Triângulo, Noroeste e Central”, diz o especialista.

Em 2023, Minas enfrentou três grandes ondas de calor no final de setembro, início de outubro e início de novembro. Neste ano, o estado ficou sob alerta em março e em maio. No último mês, quase 80% dos municípios mineiros sofreram com o forte calor. Passada a condição climática, o estado continuou enfrentando altas temperaturas, mas que não se caracterizam como ondas.

Inverno quente

O inverno teve início em junho e prometeu entregar temperaturas elevadas comparado ao de 2023. Em Minas Gerais, o tempo seco prevalece, o que intensifica a possibilidade de queimadas. De acordo com a empresa de consultoria meteorológica Nottus, o inverno de 2024 não deve apresentar chuvas em Minas, assim como as temperaturas ficam elevadas.

A previsão feita no começo da estação indicava que as principais baixas na temperatura deveriam ocorrer em julho e de forma esporádica nos demais meses da estação. No entanto, essa massa de ar quente deve mudar a situação no estado.

O ar seco presente na estação favorece a queda da temperatura durante a noite, causando o friozinho da madrugada. A amplitude térmica é uma grande característica da época, fazendo com que as temperaturas mais baixas sejam registradas nas manhãs e noites e as mais elevadas no período da tarde.

Gangorra térmica

O país enfrenta um aumento repentino nas temperaturas depois de um período de frio intenso, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. O retorno do calor em áreas mais amplas gera um cenário de “gangorra” térmica, quando há uma mudança brusca nas temperaturas. A nova massa de ar quente está se estabilizando na região central do Brasil, favorecendo a elevação das temperaturas.

A mesma condição é semelhante às ondas de calor que o país enfrentou e é impulsionada pela formação de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera, o que intensifica a circulação de ventos quentes do interior do país, deixando o tempo mais seco e com temperaturas elevadas. A umidade relativa do ar, que já está em níveis baixos, deve cair ainda mais nos próximos dias, aumentando o desconforto e os riscos à saúde.

As temperaturas médias de agosto já são mais elevadas em relação a julho, fazendo com que o calor seja sentido de forma mais intensa e desconfortável. De acordo com a Climatempo, a mudança pode desafiar a saúde dos mineiros devido ao contraste nas temperaturas. O tempo seco, associado à baixa umidade relativa do ar, pode dificultar a respiração e exigir maior cuidado com a hidratação.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo seco na maior parte de Minas Gerais nesta quarta. Embora os termômetros mineiros estejam marcando baixas temperaturas de manhã e à noite, a temperatura máxima pode chegar a 35°C hoje e nos próximos dias.