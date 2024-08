Belo Horizonte amanheceu com sensação térmica negativa nesta quarta-feira (14/8). Segundo a Defesa Civil de BH, a capital registrou -8,8°C, às 6h, na estação Cercadinho. A temperatura registrada no local foi de 11,6°C.

A sensação é uma das mais baixas registradas em 2024, ano em que o inverno de BH não tem tido muitos episódios de frio. A expectativa para a estação é que a capital registre temperaturas acima da média, assim como todo o estado de Minas Gerais.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado e tempo seco à tarde nesta quarta. A temperatura máxima pode chegar a 27°C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 25% à tarde.

A capital completa, nesta quarta, 118 dias sem chuva, sendo o maior período de estiagem registrada nos últimos anos. BH está sob alerta de baixa umidade até segunda-feira (19/8), com recomendação para aumentar a atenção à saúde.

Previsão em Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo seco na maior parte de Minas Gerais nesta quarta, mas algumas regiões terão melhora no índice de umidade do ar.

Isso porque, a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente, favorece o aumento de umidade nas regiões Norte e Central de Minas. A condição também favorece maior concentração de nuvens na faixa Leste do estado.

Embora os termômetros mineiros estejam marcando baixas temperaturas de manhã a à noite, a temperatura máxima pode chegar a 35°C nesta quarta. A grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas é chamada de amplitude térmica e é comum no outono e no inverno.



