A BR-381 será interditada na tarde desta quarta-feira (14/8), em ambos os sentidos, para detonação de rocha no trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, altura do km 379.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as explosões estão marcadas para às 13h. A recomendação é que motoristas evitem o trecho. Esta é a terceira vez que o trecho é interditado pela mesma razão. Nos dias 24 e 26 de julho, também houve detonação de rochas

Além da BR-381, haverá outros três pontos de bloqueio. Um próximo à comunidade Passa Dez, outro na Avenida do Contorno, em São Gonçalo do Rio Abaixo, e outro em Belo Horizonte.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com a construtora Vale Verde, responsável pela obra, e aguarda retorno. A empresa não divulgou o período em que a via ficará interditada e quando haverá liberação.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais