Ônibus foi destruído por incêndio na noite dessa terça-feira (13) no Barreiro

O Corpo de Bombeiros acredita que uma pane elétrica causou o incêndio que destruiu um ônibus do transporte coletivo na Avenida Sinfrônio Brochado, na Região do Barreiro em Belo Horizonte, no final da noite dessa terça-feira (13/8).







Segundo os militares, o ônibus da linha 3350 - que faz Estação Barreiro/Estação Diamante - apresentou sinais de problemas e fumaça saiu da região do motor.





A suspeita é que um curto-circuito provocou o princípio de incêndio, que se espalhou rapidamente por todo o veículo e destruiu o coletivo.





O motorista, ao perceber o fogo, parou o ônibus e todos desceram em segurança. Ninguém se feriu.

O fogo também atingiu a rede elétrica e destruiu a fachada de uma escola. A Cemig foi acionada para o reparo da rede elétrica.





Os bombeiros controlaram as chamas e também aplicaram serragem na pista devido a vazamento de óleo.





A Polícia Militar esteve no local.

