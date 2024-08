A investigação sobre roubos a residências em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais, levou a Polícia Civil (PCMG) à apreensão de 10 toneladas de cristais. Quatro suspeitos de integrar o grupo criminoso investigado foram presos, e cinco mandados de busca e apreensão cumpridos.

A operação que resultou na apreensão das pedras começou na segunda-feira (12/8). Além dos cristais roubados, foram encontrados R$ 38 mil em espécie e quatro veículos utilizados para a prática dos crimes.





As investigações começaram em janeiro deste ano, quando um grande valor em dinheiro foi roubado em uma residência naquela cidade. As primeiras apurações levaram à identificação de parte dos integrantes da organização criminosa, suspeita de ter praticado outro roubo, em 1º de maio, dessa vez contra uma empresa que comercializa cristais na região.





Nesse roubo, quatros homens entraram armados entraram no estabelecimento e, após renderem o funcionário, levaram grande quantidade do material.





Com os levantamentos realizados, incluindo colaboração da Agência de Inteligência Policial da Delegacia Regional, em Curvelo, foram identificados quatro suspeitos do crime, e a Polícia Civil representou à Justiça pela prisão cautelar dos investigados.





Na segunda, a equipe de investigação de furtos e roubos de Curvelo obteve a informação de que o grupo criminoso estaria transportando parte de uma carga de cristais roubada na última quinta-feira (8/8).





Na ocasião, uma carreta que transportava aproximadamente 27 toneladas do produto foi abordada por outro caminhão, na BR-135, e, após o motorista ter sido rendido, foi colocado no porta-malas de outro veículo.





O automóvel usado pelos criminosos foi localizado em uma área rural às margens da BR-040 no dia seguinte (9/8), e o motorista liberado pelo grupo horas após a prática criminosa.





Prisões





Com as informações em mãos, os policiais civis foram até o local onde estaria ocorrendo o possível transporte de carga de cristais roubada e visualizaram um veículo, que teria sido usado em roubos na região.





Depois dessa abordagem, dois suspeitos, alvos das investigações e com mandados de prisão expedidos pela Justiça, foram presos. Outro suspeito, até aquele momento não identificado e que estava no veículo, também foi detido. Dentro do automóvel, foram localizados três sacos com cristais e um gerador de energia.





Os investigadores, então, foram até a residência de outro investigado que estava com a prisão decretada, mas ele escapou. Ao lado do imóvel, a equipe encontrou outros sete sacos contendo cristais.





A vítima do roubo ocorrido no dia 8 compareceu ao endereço e reconheceu todo o material encontrado Nos nos dois locais como sendo de sua propriedade. Um terceiro suspeito, também alvo das investigações, foi localizado e preso em casa.

Durante o cumprimento das buscas, um dos suspeitos indicou o local onde estaria escondida parte da carga de cristais roubada da carreta interceptada na BR-135. No endereço indicado, a equipe encontrou cerca de 10 toneladas de cristais. Todo o material apreendido foi reconhecido pela vítima, que ficou com a custódia dos bens.