O Bairro Itaipu, na Região do Barreiro, vai receber a construção de 80 unidades habitacionais, parte do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). A Prefeitura de Belo Horizonte e a Caixa Econômica Federal assinaram nesta segunda-feira (19), o contrato de R$16 milhões para esse empreendimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Do total acordado, R$ 13,6 milhões virão do governo federal, e R$ 2,4 milhões serão recursos próprios da Prefeitura de Belo Horizonte para a construção do Residencial Lavrinhas, no Barreiro.









As habitações na região de Belo Horizonte fazem parte de um projeto aprovado pelo Ministério das Cidades, que prevê a construção de até 3 mil unidades habitacionais nas regiões da Pampulha, Venda Nova, e Norte, Nordeste e Oeste. O projeto contará com um investimento total de R$ 520 milhões.





Serão construídos 16 conjuntos residenciais, com capacidade variando de 80 a 300 apartamentos cada. O projeto prevê a construção dos imóveis em terrenos pertencentes ao município, que serão transferidos ao Fundo de Arrendamento Residencial.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges