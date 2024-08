Um farmacêutico de 55 anos morreu nesse domingo (18/8) ao tentar combater um incêndio de grandes proporções, juntamente com seu irmão, no sítio da família, localizado à margem da BR-153, perto da divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo.

O incêndio aconteceu no lado paulista, município de Icém (SP), a cerca de 10 km de Fronteira, no Triângulo Mineiro.





Segundo informações de registro policial, Écio Ronicardo Zanele, morador de Guaraci (SP), passava o fim de semana no local, junto da família.





Pouco antes da tragédia, Écio e o irmão realizavam limpeza no quintal da casa dos pais, quando perceberam focos de incêndio. Nesse momento, ainda conforme registro policial, os irmãos tentaram controlar as chamas para diminuir a perda da pastagem, sendo que eles se separaram, indo para lados diferentes da residência.

Instantes depois, o irmão do farmacêutico visualizou ele caído, com queimaduras graves pelo corpo e inconsciente. Então, o tirou de perto do fogo e o arrastou até a sombra de uma mangueira para os primeiros socorros. No entanto, a vítima já estava morta.





O sítio onde ocorreu o incêndio fica próximo à represa municipal de Icém. O fogo, que começou na propriedade rural, se alastrou e destruiu áreas de vegetação ao redor.





As chamas foram controladas por funcionários de caminhões-pipa da prefeitura de Icém e de usinas próximas.





Prefeitura de Icém emite nota de pesar





"A Prefeitura Municipal de Icém lamenta profundamente o falecimento de Écio Ronicardo Zanele, filho da Sra. Waldeci Bispo Zanele e do Sr. José Zanele. Neste momento de dor e tristeza, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos.





Agradecemos as diversas equipes, incluindo caminhões oficiais e voluntários, que com bravura e dedicação, ajudaram a combater a queimada em Icém neste domingo, demonstrando um grande espírito de solidariedade.





Nos solidarizamos com toda família e amigos.





Que Deus conceda conforto e força a todos que foram tocados com essa perda".





Écio Ronicardo Zanele foi sepultado às 10h desta segunda-feira (19/8), no Cemitério Municipal de Icém.