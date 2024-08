Um grave acidente envolvendo uma carreta, que bateu numa passarela de pedestres do Anel Rodoviário, no Bairro Santa Maria, na zona noroeste da capital, interdita as duas pistas de rolamento da rodovia que circunda parte de Belo Horizonte.





O acidente, no sentido Vitória, ocorreu por volta de 7h. A parte de trás da carreta, um grande container, teria se levantado e ao passar pela passarela, bateu e caiu na pista.





Segundo o manual do equipamento, o acionamento da caçamba é feito por um botão no interior da cabine. O motorista afirma que não tocou no botão. A PMRv acionou a perícia e a carreta passará por perícia.

Em consequência do acidente, fios da rede elétrica se partiram e a Cemig terá de enviar uma equipe ao local. Não existe previsão para a retirada da carreta e do container. O engarrafamento, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), chega a quatro quilômetros.





Outro acidente





Um segundo acidente, um engavetamento, envolvendo três veículos de passeio, também no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Dom Silvério, zona leste de Belo Horizonte, no sentido Rio de Janeiro, deixa o trânsito lento. Uma pista foi interditada.

