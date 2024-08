Neste domingo (18/8), 169.950 mineiros participam das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), apelidado de "Enem dos Concursos". Em Belo Horizonte, 61.555 candidatos realizam o exame em locais como a Universidade Fumec e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), na unidade Coração Eucarístico. Enem dos Concursos: tudo o que você precisa saber para fazer a prova

O 'Enem dos Concursos' centraliza a seleção de servidores para diversos órgãos do governo federal. Este ano, são oferecidas 6.640 vagas distribuídas por 21 órgãos, com oportunidades em todas as unidades federativas, incluindo o Distrito Federal. Os aprovados poderão ser alocados em diferentes estados.

O exame será aplicado em dois turnos: pela manhã, com portões abertos às 7h30 e término às 11h30, e à tarde, com os portões reabrindo às 13h e fechamento às 14h. Os candidatos terão 3h30 para concluir a prova vespertina. Em Belo Horizonte, por questões de segurança, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) optou por não divulgar a lista completa dos locais de prova.

As provas, originalmente marcadas para 5 de maio, foram adiadas devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na ocasião. O governo federal considerou inviável a aplicação do exame no estado naquele momento, motivando a mudança na data.

Trânsito

Para atender ao grande número de candidatos na capital mineira, a cidade contará com cerca de 1.400 viagens adicionais de ônibus ao longo do dia. As linhas que passam próximo aos locais de prova, como a Região da Pampulha e o bairro Coração Eucarístico, terão um aumento na frota, garantindo maior comodidade para os participantes.

O metrô também teve ajustes em sua operação, com intervalos de 10 minutos entre as viagens no período de 6h30 às 8h30, e de 15 minutos nos demais horários, ao longo de todo o dia.

Os candidatos que realizarão as provas na Região da Pampulha e nas proximidades do Mineirão devem estar atentos às interdições de vias devido à realização do BH Stock Festival. As alterações no trânsito podem impactar o deslocamento, sendo recomendado que os participantes planejem com antecedência suas rotas para evitar atrasos.