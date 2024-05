A primeira edição do Concurso Nacional Unificado será realizada neste domingo (5/5). A prova é a porta de entrada para cargos efetivos em órgãos públicos e as inscrições foram divididas por blocos temáticos.

Em Belo Horizonte mais de 60 mil pessoas se inscreveram, segundo dados do Governo Federal. Quem se inscreveu precisa estar atento a quais itens são essenciais para a realização do exame.

Para fazer a prova é preciso ter em mãos o cartão de inscrição, é nele que o candidato poderá acessar informações importantes como local da prova, sala e horários. O documento está disponível no site do governo. Além do cartão impresso é necessário que o candidato leve um documento de identidade com foto e caneta transparente preta.

As provas serão realizadas em dois turnos. No da manhã, os portões estarão abertos a partir das 7h30. Os candidatos têm até as 8h30 para chegar e encontrar os portões abertos. Já no horário da tarde, os inscritos poderão acessar o portão a partir das 13 horas e também terão uma hora para entrar.

Quais itens serão permitidos?

O candidato poderá levar lanche, mas é preciso atenção nas embalagens que devem ser transparentes ou estarem lacradas. Lápis, borracha, caneta azul, apontador não serão permitidos porque a prova deve ser feita de caneta preta. Na hora da prova, não será permitida conversa entre os participantes, por isso o candidato deve se planejar para ter acesso a todas as coisas necessárias na hora do exame.

O uso de celular e outros eletrônicos está proibido, esses itens serão colocados em um envelope que será lacrado e só poderá ser aberto ao fim do exame. Qualquer barulho emitido por algum aparelho eletrônico pode gerar desclassificação, por isso o candidato precisa retirar possíveis alarmes e desligar o telefone.

Além dos eletrônicos, os candidatos não podem usar boné, chapéu, gorro e óculos escuros.

Confira a lista de documentos aceitos para identificação

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros;

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);

Cartão de identidade do trabalhador;

Passaporte brasileiro;

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação (com foto);

Carteiras funcionais do Ministério Público;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público, que, por Lei Federal, valham como identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997);

Documentos digitais, com foto e assinatura (e-Título, CNH digital e RG digital)

Quem optar por usar documentos digitais precisa estar com o aplicativo aberto, não será permitida a utilização de capturas de tela ou impressão.



Confira o horário de prova



Turno da manhã



Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início das provas: 9h

Término das provas: 11h30

Duração da prova: 2h30

Turno da tarde



Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início das provas: 14h30

Término das provas: 17h30* / 18h

Duração da prova: 3h30

*Esse é o horário de término para os candidatos que se inscreveram para realizar o bloco temático de nível intermediário