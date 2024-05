Um homem, de 50 anos, que armazenava imagens com cenas de abuso sexual infantil foi preso durante a Operação “One by one IV”, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (03/5), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele também é suspeito de exploração sexual infantojuvenil.

A prisão, em flagrante, ocorreu com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no combate ao compartilhamento de arquivos de abuso e exploração sexual infantojuvenil na internet.

Durante a operação e prisão do suspeito, a PF também encontrou imagens e vídeos armazenados do crime de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Todo o material, que estava em diversos aparelhos celulares, foi apreendido e encaminhado para perícia, sendo consideradas peças importantes no inquérito que investiga os crimes.

A Polícia Federal tenta, agora, descobrir outras pessoas que participam do esquema. A pena por esses tipos de crimes é de detenção de 10 anos, em caso de condenação.