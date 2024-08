Com a antecipação do fim da obra, trens voltam a circular com tempo de intervalo habitual

A concessionária Metrô BH terminou de forma antecipada a revitalização do trecho entre as estações Santa Efigênia e Central Supermercados BH. As obras ocorriam de forma ininterrupta e faziam parte da revitalização da via permanente do sistema metroviário da capital. As intervenções no trecho estavam previstas para encerrar entre a madrugada de domingo (18/08) para segunda-feira (19/08).





Com isso, quem depende do metrô de BH para se locomover pela capital poderá contar com os horários normais de intervalo entre os trens. Além disso, o sistema já funciona sem necessidade de baldeação nos horários de pico.





Nesta sexta-feira (16/8), os trens operam com intervalo de 10 minutos nos horários de pico e 15 minutos nos demais horários. Já no sábado (17/08), o intervalo entre os trens será de 15 minutos durante todo o dia.





Operação no Enem dos Concursos





O Metrô BH também anunciou que os candidatos que irão prestar o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) neste domingo (18/8) terão condições especiais devido à antecipação da entrega da revitalização.





Com isso, de 6h30 às 8h30, no domingo (18/08) o intervalo entre as viagens será de 10 minutos. Nos demais horários, o intervalo entre os trens será de 15 minutos, durante todo o dia. Com as obras, estava previsto que os intervalos entre os trens fosse de 20 minutos em todos os horários do dia do concurso.





A abertura dos portões para a realização das provas será às 7h30 no período da manhã. Já para o turno da tarde, a abertura será às 13h. Os locais do concurso na capital serão nas regionais Barreiro/Oeste, Centro-Sul, Nordeste/Leste, Noroeste/Pampulha e Venda Nova/Norte.





Obras na via permanente do Metrô BH





As obras no metrô de Belo Horizonte começaram em novembro de 2023. As primeiras entregas foram realizadas em março de 2024, com a conclusão do primeiro dos quatro trechos entre as Estações Eldorado e Calafate.





Na parte da revitalização concluída foram realizadas a troca dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via (AMVs) e dos lastros (camada de pedra britada), além dos dormentes de concreto e madeira e suas respectivas fixações, entre outros componentes.





A previsão para o término de todas as obras previstas é março de 2027.