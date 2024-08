VÍDEO: Motorista agride idoso após bater veículo no carro dele

Um homem de 46 anos agrediu um idoso de 61 após bater o veículo que dirigia na traseira do carro da vítima. O caso aconteceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta quarta-feira (14/8). Um vídeo feito por uma testemunha mostra o suspeito exaltado e agressivo. Ele acabou preso, mas pagou fiança e foi liberado.

À Polícia Civil, ele alegou ter ingerido bebida alcoólica. O suspeito disse que estava em um bar bebendo quando recebeu uma ligação do irmão informando que estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) passando mal. Assim, ele teria saído às pressas, provocando o acidente.

A batida

De acordo com a Polícia Militar, o idoso disse que estava parado no semáforo do cruzamento da Rua Cascalho Rico com a Avenida Paraná, no bairro São José, quando o motorista bateu na traseira do carro dele.

Ele desceu do veículo para verificar os danos. No vídeo, é possível ver o motorista da caminhonete alterado, gritando com o idoso. Em seguida, ele parte para cima da vítima e a agride. Várias testemunhas que estavam no local tentaram impedir as agressões.

O homem, então, entrou no veículo e foi embora. Ele foi identificado pela Polícia Militar e encontrado na UPA, no bairro Ponte Funda, onde acompanhava o irmão. De lá, os militares o levaram para a delegacia, onde foi ouvido e liberado após pagar fiança.

O idoso não sofreu ferimentos.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool e por lesão corporal contra o idoso. O órgão instaurou um procedimento para investigar o caso.

