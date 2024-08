Vítima foi atendida no Hospital Odilon Behrens

Um homem, de 26 anos, foi preso suspeito de se passar por motorista de aplicativo e estuprar uma mulher na madrugada dessa quinta-feira (15/8), no bairro Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 19 anos, relatou que voltava do serviço com uma amiga quando um carro se aproximou e o condutor ofereceu uma corrida. Ela aceitou e entrou sozinha no veículo.





Na Avenida Andradas, o motorista sacou uma faca, a ameaçou e mandou ela ficar calada. Em uma rua próxima, estacionou o carro, determinou que a mulher tirasse a roupa e a estuprou.





Depois do abuso, ele dirigiu por mais algumas ruas, mandou ela vestir a roupa, desembarcar do carro e fugiu. A mulher acionou a Polícia Militar, denunciou o crime e foi levada para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens.

Com imagens de câmeras de segurança da região, a PM identificou a placa do carro usado pelo homem e, horas depois, ele foi encontrado em um apartamento no bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital.





Na hora da abordagem, o suspeito estava na companhia da namorada, que se apresentou como advogada. Dentro do imóvel, os militares encontraram roupas semelhantes às descritas pela vítima.





O homem recebeu voz de prisão e foi levado a uma delegacia.





O carro usado no crime foi encontrado em Nova Lima, na Grande BH, com um terceiro. À PM, ele disse que pegou o veículo emprestado, de manhã, para trabalhar, mas recebeu uma ligação da companheira do suspeito avisando que o automóvel estava sendo procurado. O carro foi apreendido.

