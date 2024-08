A Polícia Militar (PMMG) localizou nesta quinta-feira (15/8) a caminhonete do jogador Lucas Silva, do Cruzeiro, na Rua Adauto Lúcio Cardoso, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Não havia ninguém dentro do veículo, um Toyota Hilux, no momento da abordagem.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Conforme informações do tenente Gonçalves, que atua no 22º Batalhão da Polícia Militar, o veículo havia sido roubado na terça-feira (13/8) no Bairro Padre Eustáquio, na Região Nordeste da capital.

“Nós realizamos de forma contínua a operação ‘mobilidade’, que visa identificar veículos que estejam em uma situação suspeita. Então, recebemos uma denúncia e fomos ao local apurar, quando identificamos se tratar de um carro clonado”, disse tenente.

Ainda de acordo como militar, verificações no chassi e em sistemas da PM mostraram se tratar de um veículo pertencente ao jogador e que estava com placas de outra Hilux. A caminhonete foi apreendida e encaminhada a um pátio particular.