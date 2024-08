Um ônibus ficou completamente destruído na noite desta quinta-feira (15/8) em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após um incêndio.

Conforme a Polícia Militar (PMMG), uma pessoa, ainda não identificada, teria colocado fogo no coletivo e fugido, segundo informações passadas pelo denunciante via 190.

Os militares, então, acionaram o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a Cemig e foram ao local. A corporação foi acionada pela reportagem a fim de confirmar se os militares estiveram no local para combater as chamas, mas não houve retorno até o fechamento desta publicação. O EM também entrou em contato com a Cemig e aguarda retorno.





Caso as autoridades confirmem se tratar de incêndio criminoso, esse será o segundo registrado nesta semana na Grande BH. No fim da tarde de segunda-feira (12/8), o veículo da linha 5715 (Gávea/Terminal Morro Alto) também pegou fogo na MG-010, Km 19, próximo à entrada para a rodovia MG-424, em Vespasiano. O motorista informou à Polícia Militar que o incêndio foi causado intencionalmente, mas não esclareceu se a pessoa era um passageiro ou alguém que estava fora do ônibus.