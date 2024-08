As ruas centrais de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, foram tomadas, nesta quinta-feira (15/8), por uma mistura de ritmos, animação, danças e cores. O clima será assim até domingo (18) por conta da alegria, beleza e devoção das Festas de Agosto, promovidas há 185 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os festejos têm como “astros” os grupos de catopês, marujos e caboclinhos que representam a formação do povo brasileiro. São trabalhadores simples que, neste período, com muita religiosidade, deixam seus afazeres para se dedicar aos desfiles e apresentações que atraem milhares de visitantes.

Além das manifestações folclóricas e da parte religiosa (durante o dia), o evento conta com uma programação de apresentações musicais e barraquinhas de comidas típicas, que acontecem à noite, na Praça da Matriz, no Centro histórico de Montes Claros. Na noite do próximo sábado (17), a grande atração será o cantor e compositor Flávio Venturini.

Festa tomou conta das ruas de Montes Claros Luiz Ribeiro/EM/D.A press

As Festas de Agosto contam com a participação de cerca de 600 dançantes, divididos em seis grupos, dos quais três ternos de catopês (na cor branca, sendo dois dedicados à Nossa Senhora do Rosário e outro devoto de São Benedito). Parecidos com os congados, os catopês têm matriz africana. A manifestação centenária tem ainda com grupos de marujos (representação da origem portuguesa (cores vermelha e azul) e um grupo de caboclinhos (representação dos índios, na cor vermelha).

Na manhã desta quinta-feira, foi realizado o cortejo de Nossa Senhora do Rosário que, mantendo a tradição, saiu da Praça do Automóvel e percorreu as ruas Dom Joao Pimenta e Camilo Prates, a Praça Doutor Carlos e a Rua Governador Valadares, até chegar à Igreja do Rosário, na Avenida Coronel Prates.

O cortejo de Nossa Senhora do Rosário foi dominado pelas cores branca e azul. Muita gente foi às ruas com o celular nas mãos para registrar o “espetáculo” e divulgar vídeos e fotos em postagens nas redes sócias. Mas também houve quem saísse às ruas com intenção de apreciar os catopês, marujos e caboclinhos e se emocionar com a animação, a alegria e devoção deles, repetindo um “ritual” de décadas.

Foi que fez a professora aposentada e escritora Karle Celene Campos. “As Festas de Agosto significam o resgate de toda uma energia ancestral. Representam a cultura, a religiosidade e a poesia. A manifestação é algo que vem da África, dos portugueses e dos índios: uma mistura de sincretismo que carrega minha alma”, definiu Karla Celene. Ela disse que acompanha os festejos desde a década de 1970, quando mudou-se para Montes Claros, vindo de Francisco Sá (o antigo “Brejo das Almas), sua terra natal, na mesma região.

Nesta sexta-feira (16/8), será realizado o Reinado de São Benedito (cores branca e rosa), também saindo da Praça do Automóvel Clube rumo à Igrejinha do Rosário.

Na manhã de sábado (17), a atração será o desfile do Império do Divino Espírito Santo (cor vermelha). Na tarde de domingo (18), acontecerá o desfile de encerramento, envolvendo os cortejos de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e o Império do Divino Espírito Santo.

Programação musical desta sexta à noite

Estão previstas na programação musical das Festas desta sexta-feira:

- 21 horas, o grupo de performance musical norte mineiro "Surubim e os Pocomã" irá apresentar um repertório baseado na musicalidade da nossa região, mesclada com elementos de jazz, da música universal e improvisações, entregando um espetáculo sonoro único.

- Às 22 horas, haverá show do cantor e compositor Pedro Boi (ex-integrante do Grupo Agreste).