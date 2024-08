O dia 15 de agosto é feriado em Belo Horizonte e em outras cidades do Brasil. No entanto, a comemoração varia entre as localidades. Na capital mineira, celebra-se Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira do município desde 1932. Praticantes da fé católica comemoram o fim da vida terrena da Virgem Maria e o momento em que ela foi elevada ao céu.

Contudo, a data é frequentemente confundida, pois, embora a Assunção de Nossa Senhora seja uma tradição antiga, a oficialização de Nossa Senhora da Boa Viagem como padroeira de Belo Horizonte só ocorreu em 1967, a pedido do cardeal dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, do Rio de Janeiro.

Na região, no entanto, a devoção, trazida pelos portugueses, existia desde o início do século 18, com a instalação do Arraial do Curral del-Rei. Em 8 de fevereiro de 1967, foi instituído o feriado municipal em homenagem à Assunção de Nossa Senhora, pela Lei nº 1.327.

De acordo com a tradição católica, a santa se tornou a protetora dos viajantes, graças à fé dos tropeiros que transportavam carga pelo interior do país, e até hoje recebe essa menção.

A festa da Assunção de Nossa Senhora é uma das mais antigas da Igreja. Já no ano 600, a Igreja Católica comemorava esse dia de glória de Maria Santíssima. A festividade celebra como a Mãe de Jesus Cristo recebeu a recompensa de suas obras, sofrimentos, penitências e virtudes. Não só a alma, mas também o corpo da Virgem Santíssima entrou solenemente no céu. A Assunção foi declarada um dogma da Igreja em 1950 pelo Papa Pio XII.





Aniversário de BH

Além da confusão em torno da padroeira, há quem acredite que a data também marca o aniversário de Belo Horizonte. Isso ocorre porque, no dia 8 de dezembro, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, um antigo feriado nacional. No entanto, devido à falta de base legal, essa data foi reduzida a um feriado local, em razão da forte devoção dos habitantes da capital à santa.

O aniversário de Belo Horizonte é comemorado no dia 12 de dezembro. Para evitar dois feriados tão próximos, nas datas de 8 e 12 de dezembro, optou-se por celebrar o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição juntamente com o aniversário da capital mineira. Isso faz com que os moradores acreditem que a padroeira da capital é Nossa Senhora da Conceição.