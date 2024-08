Carreta, que estava carregado com minério, saiu da pista, capotou e caiu em um barranco com cerca de dez metros de altura na BR-262, em MG

Um homem de 33 anos morreu depois que a carreta que ele dirigia capotou na BR-262, na altura do Km 501, próximo a cidade de Luz, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (15/8). A vítima, natural da cidade de Itaúna, na mesma região, ficou presa às ferragens. O óbito foi declarado no local do acidente.





A dinâmica do acidente ainda não foi informada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu por volta das 5H.





O veículo, que estava carregado com minério, saiu da pista, capotou e caiu em um barranco com cerca de dez metros de altura. Imagens divulgadas pela corporação mostram a parte frontal contorcida.





A carreta saiu de Araxá, na Região do Alto Paranaíba, em direção à cidade de Lobo Leite, distrito de Congonhas, na Região Central do estado. Não foi necessário interromper o fluxo de veículos na rodovia. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada e, após a realização dos trabalhos periciais, liberou a retirada do corpo, que foi repassado para uma funerária.





Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Concebra, concessionária responsável pela administração da via, permaneceram no local para demais providências de retirada e condução do veículo para local apropriado.