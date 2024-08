Trânsito do Anel foi desviado para as vias marginais

Um acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Caiçara, região Noroeste da capital, interditou a via no sentido Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (15/8). Uma carreta bateu na mureta que divide as pistas e espalhou a carga pelo local.





O motorista, de 63 anos, teria passado mal ao volante e perdeu o controle da carreta, mas não ficou ferido e não atingiu outros veículos. Com o impacto da batida, parte da carga de brita se espalhou pela pista e a mureta ficou destruída.

Equipes da BHTrans e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foram acionadas para fazer a liberação da via. A Polícia Militar Rodoviária também atende a ocorrência.

O acidente provocou mais de 10km de congestionamento e o trânsito precisou ser desviado para a marginal.