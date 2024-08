A rivalidade entre dois moradores de rua terminou em tragédia, com a morte de um deles, na noite dessa quarta-feira (14/8), dentro de uma farmácia na Rua Piracema, 226, Bairro Suzana, na Região Norte de Belo Horizonte. Um rival, um homem de 23 anos, tomou a faca da mão do outro, de 36, e o matou com um golpe no peito.





Segundo o proprietário da farmácia, o homem mais novo entrou correndo no estabelecimento, tentando se esconder atrás de uma estante de remédios. Em seguida, entraram dois homens, um deles estava armado com uma faca.





Os dois encontraram o homem que procurava se esconder, começaram a discutir e entraram em luta corporal. Depois de tomar a faca do mais velho e golpeá-lo, o homem mais jovem fugiu.





O dono da farmácia chamou a Polícia Militar. Com a descrição do suspeito, a guarnição iniciou uma busca no bairro e conseguiu encontrá-lo.

Aos policiais, o homem contou que os dois se conheceram quando este foi morar no Abrigo da Floresta. No entanto, se desentenderam e tornaram-se inimigos. O rapaz de 23 anos decidiu sair de lá e conseguiu vaga no Abrigo São Paulo.





Na quarta-feira, ele estava no Suzana quando foi surpreendido pelos dois homens, que o agrediram com pauladas e pedradas. Ele correu e decidiu se esconder na farmácia, mas foi descoberto.





O crime foi registrado na Central Digital da Polícia Civil e o suspeito está preso na Delegacia de Plantão.