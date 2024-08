Confronto aconteceu na noite de quarta, no Morro de São Francisco e é investigada pela Corregedoria da PM

Dois homens, de 16 e 20 anos, foram mortos em um confronto com a Polícia Militar, no final da tarde de quarta-feira, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um terceiro envolvido foi preso na Rua Henrique Alexandrino, onde ocorreram as mortes.





A Polícia Militar recebeu informações de que três homens armados estavam no Morro de São Francisco traficando drogas, desde meados daquela tarde.





Uma viatura foi enviada para as proximidades do local, certificando ser real a denúncia. Rapidamente uma operação foi montada, com mais policiais indo para o Morro.





Ao verem a aproximação das viaturas, os três iniciaram um fuga, segundo informa a Polícia Militar. Um deles foi preso. Os outros dois se abrigaram numa casa abandonada, para onde também também foram os policiais militares.





Na casa, de acordo com o Boletim de Ocorrência, os fugitivos apontaram armas na direção dos militares que, sentindo-se ameaçados, atiraram. Os dois homens, feridos a bala, foram removidos numa das viaturas da PM para a UBS de Sabará, onde morreram.





Com os mortos, diz a PM, foram encontrados 20 pinos de cocaína, 30 buchas de maconha, uma faca e um revólver calibre 38. O caso foi encerrado na Delegacia de Homicídios de Sabará.





A Corregedoria de Polícia Militar foi acionada e investiga o caso. Policiais Militares procuram por câmeras de vídeo na região, para anexar provas ao inquérito.