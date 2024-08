O Santuário Basílica de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria, no Alto Paranaíba mineiro, recebe a instalação de esculturas dos 12 apóstolos. As obras estão na praça em frente à basílica.

Padre Márcio Ruback, reitor do Santuário de Romaria, explica que ainda irá acontecer uma inauguração oficial, mas avalia positivamente a instalação das estátuas a tempo do feriado de Assunção de Nossa Senhora, nesta quinta-feira (15/8), uma vez que Maria é rainha dos apóstolos.





O padre conta que a ideia de instalar as estátuas dos apóstolos veio com a reforma da praça em frente ao santuário. Além das obras, 12 árvores também irão representar os discípulos. “Toda a praça vai ter simbologias naturais e estátuas”.

As obras foram esculpidas pelo artista Carlos Pietà em resina com fibra de vidro, têm 2,6 metros e pesam 300 quilos. O escultor destaca que o material utilizado é tão resistente como o concreto, mas é mais leve, o que “proporciona agilidade no transporte e na própria produção”.

Carlos Pietà também esculpiu outras estátuas do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria Acervo pessoal





Carlos conta que a inspiração para as esculturas foi o barroco italiano, especialmente os apóstolos da Arquibasílica de São João de Latrão, em Roma. O artista também é o responsável pelas obras que representam os três arcanjos e a imagem de Nossa Senhora da Abadia, também no santuário em Romaria.





“Essas obras foram um marco muito importante na minha vida pessoal e profissional porque através delas, que ocupam um espaço muito importante de peregrinação e turismo, meu trabalho foi muito divulgado na região. A partir delas eu fiz muitas outras obras para o Triângulo Mineiro”, conta Carlos.





Para ele, que é católico, as estátuas também são muito importantes pela fé. “O ápice da alegria é as pessoas admirarem as obras. A leitura que a pessoa faz é o que me motiva cada vez mais estar fazendo outros trabalhos”, diz Carlos sobre a sensação de ter seu trabalho exposto.

