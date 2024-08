O homem apontado como o responsável pelo assalto e morte de um vigilante de uma obra no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, no fim de julho, foi localizado na manhã desta quarta-feira (14/8) em Sabará, na Grande BH. Ele foi conduzido à delegacia e, até o fechamento da reportagem, a Polícia Civil aguardava parecer da Justiça em relação à expedição do mandado de prisão temporária.

Em coletiva à imprensa, o delegado Gustavo Barletta de Almeida disse que o homem confessou o latrocínio (roubo seguido de morte) assim que chegou à unidade policial. “Trata-se de um usuário de drogas com passagens policiais por roubos e tráfico. Conseguimos localizá-lo na casa da mãe dele. Na delegacia, ele assumiu ter cometido o crime”, explica. Questionado se a mãe sabia do que o filho havia feito, o delegado disse ainda não ter essa informação.

O vigilante de 74 anos foi esfaqueado e morreu na noite de 27 de julho. O corpo foi encontrado na manhã do dia seguinte, quando o outro porteiro chegava para assumir o posto de trabalho e encontrou o portão destrancado.

Ao subir ao terceiro andar da obra, a testemunha viu o vigilante morto no chão. A vítima foi atingida por diversos golpes. De acordo com o boletim de ocorrência, o local onde o corpo foi encontrado apresentava “cenário típico de luta corporal”, com cadeiras quebradas.

Na ocasião, o agressor usava uma máscara, quebrou o muro de alvenaria da obra, entrou no local e roubou uma TV. Ele chegou a virar a câmera do circuito de segurança para não ser identificado.