Ano após ano o Carnaval de BH cresce cada vez mais. Em 2024 a estimativa é de que 5,5 milhões de foliões ocuparam as ruas da capital mineira. Desses, 1,7 milhão teriam vindo de fora da cidade. Diante disso, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), anunciou nesta quarta-feira (14/8) as iniciativas para o Carnaval da Liberdade 2025.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Uma das principais parceiras da iniciativa, a Cemig lançou um edital voltado para o pré-Carnaval que tem como exigência a participação de negócios ligados à folia e que sejam disponibilizados ao público a preços populares ou gratuitos. O objetivo é destinar o total de R$ 4 milhões a projetos realizados nas cidades mineiras, como ensaios abertos, formações e oficinas, no período anterior à folia do próximo ano. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 de agosto e 10 de outubro no site da empresa..





Já entre os dias 16 e 17 acontece a segunda edição da Travel Next Minas, no Expominas. O evento reunirá representantes de blocos, ligas e escolas de samba de Minas Gerais com operadores e agentes de viagens de todo o país e do exterior a fim de ampliar a visibilidade da cultura mineira e atrair turistas. A expectativa para este ano é receber até 5 mil pessoas e 600 marcas envolvidas.





“A Travel Next Minas é uma feira internacional e nós teremos ações em diferentes espaços no evento, como o estande de Minas Gerais, o Auditório Mineiridade, o Palco da Liberdade e a feira Meu Negócio É Carnaval. Nós vamos promover o Carnaval da Liberdade, mas também o Carnaval da Tranquilidade e o Carnaval nas Cidades Históricas”, ressaltou a subsecretária estadual de Turismo, Patrícia Moreira.





Com o objetivo de fortalecer a profissionalização dos diversos agentes envolvidos no carnaval de Minas Gerais, o Sebrae oferecerá uma série de capacitações e uma rodada de negócios dentro da feira Meu Negócio É Carnaval.





“O objetivo das rodadas de negócios é fazer com que com que os blocos de Carnaval e escolas de samba possam buscar novos negócios, não só o Carnaval em si, mas durante o ano todo. Dessa forma, eles conseguem obter uma sustentabilidade e uma gestão eficiente dos seus trabalhos”, pontuou o presidente da CDL-BH e do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.





Programação





Estande de Minas Gerais





No estande de Minas Gerais, haverá também destaque para a cozinha mineira e para as rotas turísticas, que convidam as pessoas a experimentarem o contato com a natureza, a história e a cultura mineira, por diversas vias, incluindo o cicloturismo.





Os queijos, a cachaça mineira, os vinhos e os cafés serão apresentados junto com os sabores do tradicional pão de queijo e do rocambole de Lagoa Dourada, reconhecida como a capital nacional do rocambole em 2023.





Palco da Liberdade





Os chefs Sinval Espírito Santo, Marlon Sérgio, Marcelo Haddad, Valdelicia Coimbra e Mariana Corrêa realizarão no Palco da Liberdade uma série de apresentações com degustação, ressaltando a tradição e a contemporaneidade da cozinha mineira.





No Auditório Mineiridade





No dia 16, a partir das 14h50, está prevista a apresentação da Rota Caminhos Franciscanos, e em seguida, da Cordilheira do Espinhaço, um grande destino do turismo de natureza no Brasil.





No dia 17, a partir das 14h, por exemplo, Leopoldo Nóbrega, representante do bloco Galo da Madrugada, um dos mais tradicionais de Recife, realizará uma palestra. E, a partir das 17h, a pesquisadora e escritora Martha Gabriel promoverá um bate-papo a partir do tema “Pessoas criativas, empresas inovadoras”.





Às 14h50, os destaques são para as Grutas e o Mar de Minas. Na sequência, a Rota do Queijo Terroir Vertentes, que abrange produtores no entorno de Tiradentes e São João del Rei, será detalhada aos participantes.