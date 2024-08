Ângelo Oswaldo (esq.) e Leandro Grass teriam demitido funcionária para liberar intervenções no patrimônio público de Ouro Preto

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, e o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (PV), estão sob investigação da Polícia Federal após uma solicitação do Ministério Público Federal (MPF) de Minas Gerais. Eles são acusados de demitir uma servidora após ela tentar impedir intervenções em patrimônios da cidade histórica da Região Central de Minas.





A investigação, que ainda está em fase inicial, surgiu a partir da exoneração da chefe do escritório técnico do Iphan em Ouro Preto, ocorrida em outubro de 2023. O MPF suspeita que a demissão tenha sido uma retaliação pela atuação da funcionária, que havia autuado o prefeito por intervenções feitas no patrimônio histórico.





Pela manifestação do MPF, o pedido de exoneração da funcionária partiu do atual prefeito da cidade, Ângelo Oswaldo. A investigação agora fica a cargo da Política Federal. O inquérito, autorizado pelo desembargador federal Rubens Rollo d’ Oliveira, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), foi aberto em março e veio à tona nessa terça-feira (14/8).





Procurado pela reportagem, o prefeito de Ouro Preto informou que não foi intimado oficialmente sobre o inquérito, mas declarou estar "totalmente tranquilo" e confiante de que as investigações irão comprovar sua inocência. Ele ressaltou seu respeito pelo Iphan, instituição que já presidiu e que considera fundamental para a proteção do patrimônio histórico nacional.

Ângelo Oswaldo, no entanto, criticou a "morosidade dos protocolos internos" do órgão, atribuindo os problemas à falta de estrutura e não à negligência dos servidores. “Registre-se, ainda, que nenhuma das manifestações públicas do prefeito a respeito do Iphan não teve nem jamais terá a intenção - e muito menos a capacidade - de interferir na gerência de recursos humanos da autarquia”, destaca a nota enviada pelo prefeito.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A reportagem também procurou o Iphan e aguarda o retorno.