Um vigilante de uma obra no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi esfaqueado e morreu durante um assalto na noite desse sábado (27/7). O crime foi descoberto na manhã deste domingo (28/7) quando outro porteiro chegou ao local para render o colega e encontrou o portão destrancado.





Ao subir ao terceiro andar da obra, a testemunha encontrou o vigilante, de 74 anos, morto no chão. A vítima foi atingida por diversos golpes. De acordo com o boletim de ocorrências, o local onde o corpo foi encontrado apresentava "cenário típico de luta corporal", com cadeiras quebradas, levantando à suspeita de latrocínio - roubo seguido de morte.

O autor, que usava uma máscara, quebrou o muro de alvenaria da obra, entrou no local e roubou uma TV. Ele chegou a virar a câmera do circuito de segurança para não ser identificado.

Logo após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. De acordo com a Polícia Militar (PM), além da TV, foram roubados dois cadeados e um molho de chaves.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.