Um capotamento na MG-135, inicialmente com dois feridos, foi agravado quando ocupantes de dois outros veículos que prestavam ajuda às vítimas foram atropelados por um quarto carro. A sequência de acidentes, que aconteceram na manhã deste domingo (28/7), resultou na morte de um homem e em um total de oito feridos, dois em estado grave.

Os ocupantes de um Honda Civic e de um Fiat Palio pararam para prestar socorro ao motorista e um passageiro de um Volkswagen Voyage que havia capotado após uma curva na estrada de acesso ao povoado de Vista Alegre, zona rural de Montes Claros, no Norte de Minas. Em determinado momento, um quarto veículo, não identificado, atropelou as sete pessoas que estavam prestando ajuda e fugiu do local sem prestar socorro. O motorista do Palio morreu na hora.





Uma adolescente de 17 anos foi socorrida com traumatismo craniano grave e um rapaz de 20 anos apresentava traumatismo craniano moderado. As duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa pelo Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV), devido à gravidade dos ferimentos.





Três mulheres e um homem tiveram fraturas nos braços e dois homens queixaram de dores na lombar. O motorista do Voyage teve fratura na perna. As vítimas receberam atendimento no local do acidente e, em seguida, foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros (CBMMG) para a Santa Casa e para o Hospital Universitário em Montes Claros.





O perito da Polícia Civil (PCMG) compareceu ao local para realizar os trabalhos de perícia, enquanto a Polícia Militar esteve presente para organizar o trânsito e tomar as providências necessárias.