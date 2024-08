As estrelas foram gravadas na época que havia uma Mesbla Veículos no local

Estrelas cinzentas com nomes de pilotos da Fórmula 1 estampam a calçada de um dos quarteirões mais movimentados do centro de BH numa homenagem no estilo hollywoodiano. Entre os ícones agraciados no local há décadas estão Ayrton Senna, Michael Schumacher e Rubinho Barrichello, automobilista brasileiro que competirá na Stock Car neste fim de semana.

Apesar do termo “calçada da fama” evocar estrelas reluzentes, com inaugurações ilustres e a presença do homenageado, as estrelas no quarteirão do Shopping Tupinambás, no Barro Preto, na região Centro-Sul da capital, se misturam com o cinza do concreto e muitas vezes são cobertas por lixo. É improvável também que os pilotos tenham visitado o local.





São ao menos 50 estrelas, com cerca de 80 centímetros, muitas delas já desgastadas pelo tempo. Em alguns casos, o nome do automobilista sequer é legível.

Outro fator que atrapalha que pedestres notem as homenagens é a própria movimentação do local. Por ser na porta de um shopping popular, o fluxo de pessoas é constante, especialmente durante o horário comercial. No quarteirão há também uma concentração de pontos de ônibus.





A origem das estrelas é incerta. Não há registros sobre e poucos se lembram da existência dessa calçada da fama. O que se sabe é que, na época que foram gravadas, havia uma Mesbla Veículos, rede de lojas de departamentos, no local.





Além de Senna, Schumacher e Barrichello, estão entre os pilotos homenageados Roberto Moreno, Raul Boesel, Alain Prost, Hélio Castroneves, Nigel Mansell, José Carlos Pace, Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet e Wilson Fittipaldi. Além de automobilistas, o fundador da Williams, uma escuderia da Fórmula 1, Frank Williams também é agraciado com uma estrela.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa