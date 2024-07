Confusão aconteceu na última sexta-feira (19). Suspeito deu uma facada na cabeça do policial, que reagiu com disparos de arma de fogo

Um sargento da Polícia Militar está internado em estado grave depois de ser esfaqueado durante uma discussão com um homem, que teria usado drogas na frente de sua casa, na noite da última sexta-feira (19) em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O militar reagiu e atirou no suspeito, que chegou a ser levado com vida ao hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, o sargento estava chegando em casa quando se deparou com um casal que estaria fazendo uso de drogas em frente à sua residência. O militar teria pedido para pararem.

Neste momento, deu início uma discussão e o suspeito, de 38 anos, desferiu uma facada na região da cabeça do sargento, que reagiu com disparos de armas de fogo. Os projéteis acertaram o peito, a perna e o glúteo do suspeito.

Os dois homens foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). O suspeito foi socorrido pelo Samu, mas morreu na unidade de saúde.

O militar foi conduzido de viatura e passou por uma cirurgia no HPS para retirar um edema na cabeça. Em seguida, foi transferido para um hospital particular, onde está internado em estado grave.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local do crime e recolheu a faca e a arma utilizada pelos dois envolvidos na confusão.

