Ronaldo Nobre dos Santos, vulgo “Coxinha”, está foragido do sistema penitenciário de Minas Gerais. Ele foi condenado a 22 anos, seis meses e um dia de prisão pela prática de um estupro, um homicídio, dois roubos, dois furtos e uma ameaça. O autor dos crimes foi incluído pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na lista do programa MPMG Busca, e está sendo procurado por forças de segurança de todo o país.

Além das condenações, Ronaldo responde a processos por crime de estupro, seguido de homicídio, praticado no bairro Betânia (21/11/2022), e roubo seguido de estupro no bairro Salgado Filho (02/04/2021), ambos na Região Oeste da cidade.

Ronaldo também é investigado por ser o possível autor de diversos outros estupros na Região Metropolitana da capital, incluindo um crime ocorrido em março deste ano no bairro Alto Barroca, também no Oeste de BH.

Além dessas localidades, ele também atua nas regiões dos bairros Grajaú, Nova Granada, Morro das Pedras, Carlos Prates, Céu Azul e Floresta.

De acordo com o MPMG, ele é morador de rua e usuário de drogas. Normalmente, Ronaldo age intimidando suas vítimas com o uso de uma faca, violentando-as sexualmente em seguida. O Ministério Público informou ainda, segundo relatos de uma vítima sobrevivente, que o criminoso tem uma tatuagem de tridente nas costas.

Leia também: Motorista é condenado a 11 anos de prisão por morte de duas pessoas em 2015

Inserido nesta segunda-feira (22/7) no programa MPMG Busca, Ronaldo Nobre dos Santos está sendo procurado pelas forças de segurança de todo o país. O projeto é coordenado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais do Estado de Minas Gerais (CaoCrim).



O pedido para inserir o nome à lista foi feito pela 10ª Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves e pela Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri (Cojur).

Leia também: Militar do Exército planejou morte da ex no Sul de Minas

Denuncie



Tem informações sobre a localização do procurado? Denuncie à Ouvidoria do MPMG pelos telefones 127 e (31) 3330-9504 ou ainda pela página da Ouvidoria no portal do MPMG. A denúncia é sigilosa.