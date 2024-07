Um casal provocou um prejuízo de quase R$ 3 mil em um motel após destruir uma suíte durante uma discussão na madrugada desta segunda-feira (22). O estabelecimento fica no Bairro Arvoredo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os dois envolvidos, um homem de 63 anos e uma mulher de 32, estavam hospedados no motel desde o domingo (21). Durante a madrugada, o casal iniciou uma discussão que, segundo a mulher, foi motivada após ela dizer para o companheiro que não queria mais se relacionar com ele.

Após isso, iniciou-se um bate-boca e a mulher tentou pedir para que uma atendente abrisse a porta, mas, sem sucesso, ligou pela manhã para a Polícia Militar. Ao chegarem na suíte, funcionários do motel notaram que o quarto estava com muitos objetos quebrados. No vídeo gravado no local e cedido à reportagem, é possível ver a porta da suíte danificada.

Segundo a mulher, o homem teria usado crack em determinado momento da noite, o que o deixou alterado durante a discussão. Para se defender, ela teria atirado objetos em direção ao companheiro. A versão do homem é de que a mulher quem partiu para cima dele, dando garrafadas, puxando o cabelo e dando chutes.

De acordo com o Tenente Alex Teodoro, do 18º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência corresponde pelo crime de lesão corporal. "Ambos foram conduzidos para a delegacia de plantão em razão das lesões mútuas e em razão do crime, por parte do autor, configurar uma das formas de violência doméstica", explica.

Entre os objetos danificados estão a porta do quarto, vasos de planta, controle de TV e de ar-condicionado, copos e louças. A estimativa da administração do motel é de que o prejuízo tenha sido de R$ 2 mil em danos materiais, além de R$ 937 do consumo do casal.

O homem, que estava com escoriações pelo corpo, foi levado pelos militares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca.