Minas Gerais registrou um aumento de 3,7% em mortes violentas intencionais em 2023 comparado ao ano anterior. De acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18/7), o número contraria a tendência de redução no Brasil, que mostra queda de 3,4% no mesmo período.

Segundo o levantamento, Minas registrou 3.044 mortes violentas intencionais (MVI) no ano passado contra as 2.936 de 2022. O índice representa as mortes por homicídio doloso, entre elas as vítimas de feminicídios; vítimas de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte; de lesão corporal seguida de morte; e, mortes decorrentes de intervenções policiais.

Ao contrário do número total do estado, a capital seguiu a tendência brasileira e registrou queda nos casos de MVI. Belo Horizonte registrou 336 em 2023, uma redução de 5,6% comparado às 356 de 2022.

Além de Minas Gerais, os dados mostram que outros cinco estados registraram crescimento de MVI, sendo eles Amapá (39,8%), Mato Grosso (8,1%), Mato Grosso do Sul (6,2%), Pernambuco (6,2%) e Alagoas (1,4). Portanto, Minas é o quinto estado com maior crescimento nos crimes.

O estado do Maranhão, na Região Nordeste do país manteve a taxa estável e outras 20 Unidades da Federação (UF) tiveram redução, sendo que as maiores reduções foram verificadas em Rondônia (-14,2%), Rio Grande do Norte (-13,9%) e Paraná (-12,8%). No âmbito nacional, as MVI tiveram uma redução de 3,4% em suas taxas por 100 mil habitantes em 2023 em relação ao ano anterior.

Comparado a 2017, quando o Brasil atingiu o pico de MVI, com 64.079 ocorrências policiais registradas, 2023 teve queda de 27,7% nas estatísticas, pois registrou, ao todo, 46.328 casos.

Segundo o anuário, os níveis de violência letal no Brasil estão longe de serem considerados adequados e/ou condizentes com padrões mínimos de desenvolvimento humano e social. Isso porque, o país representa cerca de 10% de todos os homicídios cometidos no mundo.