A lua cheia do mês de julho será neste fim de semana. A natureza astronômica do fenômeno é comum, mas o evento carrega um significado cultural. Com isso, a lua cheia deste mês ficou conhecida como “Lua Cheia do Veado”. Os curiosos e os amantes da lua poderão observar o fenômeno com uma visualização melhor no domingo (21/7).





O nome da lua cheia deste mês veio por conta da troca de chifres dos veados que, no hemisfério norte, acontece no mês de julho. De acordo com o professor de física do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), Sidney Maia, o evento em si é comum. “O que vai acontecer dia 21 agora é a lua cheia, é uma lua cheia comum, como acontece em qualquer mês. O que acontece é que culturalmente, desde a antiguidade, a gente associa fenômenos astronômicos com eventos do dia a dia, principalmente da agricultura”, explica.





O professor também esclarece que, apesar do nome da lua ser relacionado a troca de chifres dos veados, não é o fenômeno que influencia essa troca. “Quando a gente fala, por exemplo, a Lua do Cervo, a Lua do Veado, a gente cria uma ideia de que o fenômeno astronômico vai influenciar o comportamento dos seres, dos animais, ou até mesmo nosso. Isso não é cientificamente correto falar. Os fenômenos astronômicos estão impregnados na nossa cultura. Então a gente, por exemplo, costuma dar nome de coisas que acontecem no nosso dia a dia”, detalha.





De acordo com Sidney Maia, esse hábito torna o fenômeno ainda mais extraordinário. “O mais extraordinário é que a gente consegue associar isso, uma coisa do céu, como uma coisa do nosso cotidiano”, ressalta.





Além disso, dependendo da cultura, a Lua de julho pode ser conhecida por outros nomes. Em alguns lugares do Brasil pode ter quem chame a aparição de Lua da Geada ou Lua do Nevoeiro.





Melhor horário para observar





O dia da Lua cheia neste mês é o dia 21 de julho. De acordo com o aplicativo “Stellarium”, o melhor horário para observar a lua será às 18h, isso pois o satélite natural da Terra estará 99,3% iluminado. Isto é, refletindo a luz solar no planeta. A lua também estará mais alta e poderá ser observada de qualquer ponto de Belo Horizonte e Minas Gerais.





Mas para quem procura uma observação mais limpa da lua, o professor de física do Cefet explica que o melhor horário é entre as 1h e 1h45min. Isso porque nesse horário a lua vai atingir o zênite, o que significa que ela estará mais alta e ao centro do céu. “Nessa condição você vê o brilho só da lua, porque perto do horizonte o brilho da Lua, ele é um pouco ofuscado pelo brilho das lâmpadas e da iluminação pública. Quando o objeto tá bem zênite, você consegue contemplar o máximo de iluminação dele”, detalha.





Nesse horário a iluminação da lua estará em 99,1%. Para quem procura tirar uma foto do fenômeno, a dica é usar a câmera especial do celular ou tirar a foto com uma câmera normal com auxílio de uma luneta ou telescópio.





Superlua azul





Outro fenômeno relacionado à lua poderá ser observado no céu nas próximas semanas. No dia 19 de agosto, a lua cheia será uma superlua ou lua azul. Com isso, o satélite estará 14% maior do que o normal. Além disso, a lua terá uma coloração um pouco mais azulada.