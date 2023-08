Superlua azul: veja as fotos do fênomeno desta quarta (30) em BH

432

O fenômeno do dia 30 é também apelidado de 'Superlua azul' por ser a segunda lua cheia do mês (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Na noite desta quarta-feira (30/8), a Lua está em uma distância da Terra menor que o habitual. Por causa disso, o satélite parece maior a olho nu e, assim, acontece o fenômeno apelidado de Superlua, que ocorre pela segunda e última vez no ano.





O fenômeno é apelidado de Superlua azul por ser a segunda lua cheia do mês. O termo Superlua foi criado pelo astrólogo norte-americano Richard Nolle, em 1979, que descreveu como 'super' as luas cheias que ocorrem com o perigeu ou até 90% próxima desse ponto. A Superlua pode ocorrer de uma a seis vezes por ano.



A equipe do Estado de Minas registrou imagens da Superlua azul em Belo Horizonte logo após o pôr do sol, com o satélite próximo ao horizonte. Segundo o Observatório Nacional, o horário é ideal para boas fotos, que também podem ser feitas no nascer do Sol, com o satélite parecendo ainda maior e podendo apresentar variações de tonalidade, devido às partículas suspensas na atmosfera.