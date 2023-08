Vídeo: acidente entre três caminhões interdita marginal do Anel Rodoviário

432

Um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta causa transtornos para quem pega o Anel Rodoviário no início da noite desta quarta-feira (30/8). A batida ocorreu na marginal da rodovia, na altura do KM 538, no sentido Vitória, próximo ao bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.

Acidente aconteceu na marginal do Anel Rodoviário (foto: Reprodução)



Segundo informações da Via 040, concessionária que administra o trecho, o acidente foi seguido do tombamento da carreta, que transportava sucata. A carga ficou espalhada pela pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.