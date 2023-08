Será possível ver a Superlua azul nesta quarta em BH? Meteorologista conta

432

Superlua Azul fenômeno que acontece hoje na capital (foto: Flickr/Reprodução)

O céu de Belo Horizonte nesta quarta-feira (30/8) terá algo especial, uma Superlua azul. Mas antes de falar como ficará o tempo na capital, se estará limpo ou nublado, a reportagem irá explicar o que é esse fenômeno?





Ela fica azul mesmo?

O astrônomo diz que o nome azul é de outro fenômeno. “O ciclo lunar tem uns 29 dias, então, em geral, tem só uma lua cheia por mês. A lua azul significa simplesmente que calhou de ter duas luas cheias, porque a primeira foi bem no comecinho do mês, e agora a gente tem a segunda lua no mesmo mês”.





“Não tem nada a ver com um tom azulado com a lua cheia, vai ter a mesma cor de sempre”, completa.





A Superlua azul, então, é apenas o encontro de duas particularidades, uma coincidência. Segundo o astrônomo, o fenômeno deverá acontecer de novo só em 2037. Por causa disso, Thiago recomenda que as pessoas não percam a oportunidade de apreciar esse momento.

Qual é o melhor horário para ver?

Ele diz que qualquer horário à noite vai ser possível visualizar a Superlua azul. Thiago Signorini comenta que, para quem mora perto de montanhas ou prédios, que são obstáculos que bloqueiam à vista do céu, o melhor horário para visualizar vai ser meia noite, quando a Lua estará mais alta.

O Observatório Nacional informa que as melhores visualizações serão logo após o pôr do Sol e logo antes do nascer do Sol, quando a Lua "parecerá maior e com tonalidades coloridas".

Tempo nublado pode prejudicar?

Os últimos dias na capital foram de tempo nublado com muita chuva. E nesta quarta-feira (30/8) não será diferente, a previsão meteorológica indica que o céu será nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Belo Horizonte.

Mas há uma boa notícia para aqueles que queiram acompanhar a Superlua azul. De acordo com Claudemir de Azevedo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo nublado e chuvoso é para o período entre 16h e 19h Depois disso, o tempo deve ficar limpo, facilitando a visualização da Lua no céu.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 15,4°C e a máxima estimada para hoje é de 28°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.