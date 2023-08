Chuvas intensas e manifestação travam o trânsito de BH nesta terça (29)

432

Equipe de reportagem do Estado de Minas flagraram o trânsito lento também na Afonso Pena, no final da tarde desta terça-feira (29/8) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) O trânsito de Belo Horizonte registra congestionamentos por conta das chuvas desde o começo da tarde de terça-feira (29/8). Segundo a Defesa Civil, há chuvas extremamente fortes na região Nordeste da capital.





Um poste caiu no encontro da Avenida Waldyr Soeiro Emrich, a Via do Minério, com Rua Caetano Pirri, sentido bairro, às 18h58, na Região do Barreiro. O trânsito foi desviado de duas formas. Coletivos seguiam a via do Minério com acesso à Rua dos Americanos. Outros veículos acessavam a saída Via Verde, antes da Rua dos Americanos, à direita.





A Avenida Amazonas, no cruzamento com a Rua Limoeiro, no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste, ficou interditada em boa parte da tarde por um problema mecânico em um veículo, além das chuvas. A via foi liberada após o uso de reboque para retirar o ônibus, às 18h02.





Um acidente, às 16h10, também reteve o fluxo de trânsito na Avenida Mário Werneck, no bairro Buritis, na Região Oeste.





Outra batida, às 16h43, reteve o trânsito do Viaduto Leste, em direção ao Túnel da Lagoinha, refletindo na Av. do Contorno e na Av. dos Andradas.





A Defesa Civil notificou, às 18h, que chuvas extremamente intensas caiam na região Nordeste. As regiões Norte, Leste, Oeste, Centro-Sul e Venda Nova foram atingidas por chuvas fracas.





Usuários do X (antigo twitter) reclamaram das condições do trânsito durante o dia.

é só chover que o trânsito de BH para completamente %u2014 babs (@babi_pimenta) August 29, 2023

Uma gota d'água o trânsito de BH simplesmente NÃO FUNCIONA Q INFERNO pic.twitter.com/BMotZPGDvZ %u2014 soja cathe ZENDAYASEXUAL%uD83E%uDEC0 (@ImCatherine_C) August 29, 2023

O trânsito de BH está me matando, 40 min pra um lugar que chegaria em 10 %u2014 Drika (@adriane_katz) August 29, 2023





Uma manifestação de servidores públicos, que terminou às 17h15, também contribuiu para o fluxo lento da região Centro-Sul. Funcionários de diversas categorias saíram pelas ruas para questionar o fim do referendo popular para privatizar Cemig e Copasa.

A equipe de reportagem do Estado de Minas também flagrou o trânsito congestionado na Avenida Afonso Pena, no Centro, às 17h30.



