BH tem alerta de granizo no fim da tarde desta terça-feira (29)

A chuva pode ter até 50 mm/dia (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press.) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu uma alerta para chuvas de granizo no fim da tarde desta terça-feira (29/8). As pancadas que atingem a capital podem ter ventos de até 60 km/h.









A chuva pode ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos com até 60 km/h. Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Emissão de Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.