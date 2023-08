Vídeo: Idoso se recusa a deixar cão em clínica e agride funcionários

432





Um idoso de 73 anos agrediu funcionários de um hospital veterinário, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, ao se recusar manter o cão internado. O caso, que aconteceu no domingo (27/8), ganhou repercussão nesta terça-feira (29/8), com a divulgação de um vídeo que mostra o momento da agressão. Um idoso de 73 anos agrediu funcionários de um hospital veterinário, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, ao se recusar manter o cão internado. O caso, que aconteceu no domingo (27/8), ganhou repercussão nesta terça-feira (29/8), com a divulgação de um vídeo que mostra o momento da agressão.



Leia também: Suspeito de matar homem no Anel Rodoviário é preso pela Polícia Civil

Foi quando, então, o idoso se alterou e jogo uma prancheta de acrílico em uma das funcionárias. Depois, segundo a PMMG, ele deu chutes e socos em um homem, pegou o cão e fugiu do local. Foi quando, então, o idoso se alterou e jogo uma prancheta de acrílico em uma das funcionárias. Depois, segundo a PMMG, ele deu chutes e socos em um homem, pegou o cão e fugiu do local.



O hospital veterinário não quis se manifestar por se tratar de assunto judicial (foto: Google Maps) Nas imagens, o idoso aparece, primeiro, agredindo uma funcionária que estava sentada na recepção. Ela sai do balcão e se esconde.



Depois, ele parte para cima de outro funcionário que estava no local, atingindo-o com chutes e socos. Na sequência, outra mulher se aproxima e entrega o cão para ele. O idoso foi embora com o animal e não foi encontrado até o momento.



A clínica não quis se pronunciar a respeito. Informou apenas se tratar de assunto judicial e que irá preservar, também, a imagem do cliente.