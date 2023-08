Três carros se chocam e duas pessoas ficam feridas em Santa Luzia

432

Segundo testemunhas, um dos carros teria entrado na contramão e bateu de frente com outro (foto: Divulgação/CBMMG) Três veículos se chocaram em Santa Luzia, na Grande BH, no começo da tarde de terça-feira (29/8). Duas pessoas acidentadas foram resgatadas pelos bombeiros, uma em estado grave, transportada por helicóptero.

Segundo testemunhas, um dos carros teria entrado na contramão e bateu de frente com outro. O motorista do terceiro, atrás do segundo, não conseguiu desviar e o carro se chocou com os outros dois e rodopiou na pista.





Resgate do acidentado grave. (foto: Divulgação/CBMMG) O acidentado em estado mais grave foi levado na aeronave Arcanjo, com uma equipe integrada de um enfermeiro, um médico, piloto e operador de voo, para o Hospital João XXIII. A pessoa com situação leve foi conduzida pelo SAMU para a UPA São Benedito.



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa