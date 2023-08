Cidade de MG registra maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24h

432

Cidade do interior mineiro registrou o maior volume de chuva do Brasil (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

A cidade de Montalvânia, na Região do Norte de Minas, divisa com Bahia, registrou o maior volume de chuva do país nas últimas 24h.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade mineira recebeu um volume de 108,2 mm, um número quase três vezes maior do que o segundo colocado, o município de Vila Velha, no Espírito Santo, que teve um volume de 38,4 mm.

Outras duas cidades mineiras fecham a lista do Inmet. Águas Vermelhas, também no Norte de Minas, teve uma precipitação de 23,6 mm e Teófilo Otoni, no Mucuri, cidade afetada nos últimos dias pelas fortes chuvas, registrou 22,2 mm.

Sem trégua

A previsão para Minas nesta terça-feira (29/8) é de muitas nuvens e possibilidade de chuva em praticamente todo o estado. Céu nublado com chuva isolada no Noroeste, Norte, Jequitinhonha. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas na Zona da Mata, Rio Doce, Metropolitana e Oeste.

Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Confira lista completa

Montalvânia (MG): 108,2 mm



Vila Velha (ES): 38,4 mm



Iguape (SP): 30,2 mm



Alto Paraíso de Goiás (GO): 26,2 mm



Águas Vermelhas (MG): 23,6 mm



Teófilo Otoni (MG): 22,2 mm

Recomendações da Defesa Civil durante a chuva