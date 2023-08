Calor ou chuva: veja como fica o tempo nesta semana em BH e MG

432

A semana deve ser de tempo chuvoso e com temperaturas mais amenas em BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press - 16/06/2023)

Depois de uma semana com onda de calor e recorde de temperaturas máximas, Belo Horizonte amanheceu com chuva e frio neste domingo (27/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada de uma frente fria no estado trouxe chuva e umidade, o que deve deixar as temperaturas mais amenas tanto na capital como em outras regiões de Minas.





O meteorologista Heráclio Alves explica que uma frente fria avançou pelo leste da Região Sudeste e trouxe chuvas, em algumas localidades até com forte intensidade . Ele destaca também que o calor dos últimos dias provocou aumento da umidade do ar e trouxe chuva para várias regiões. O tempo mais encoberto fez as temperaturas caírem um pouco.





A semana na capital será de aumento da nebulosidade, com chuvas e temperaturas mais amenas. “Vai predominar o tempo mais chuvoso com temperaturas variando entre mínima de 15°C e 16°C, já a máxima entre 25°C e 26°C. A partir de quarta-feira (30/8), começa a ter um aumento maior das temperaturas, que podem chegar aos 27°C e 28°C, mas ainda continua nublado.”





Em Minas, as chuvas podem acontecer com mais intensidade nas regiões Central e Norte. “Na divisa com Bahia e Espírito Santo, as chuvas podem vir com mais intensidade, acompanhadas de rajadas de vento, por causa da combinação de calor com mais umidade. Isso deve permanecer ao longo da semana.”





Já nas regiões Sul e do Triângulo podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, mas sem grandes volumes. As temperaturas no estado também devem ficar mais amenas, com máxima entre 32°C e 33°C, as mínimas entre 15°C e 16°C.





Transição de estações





O fim de inverno com a proximidade da primavera começa a apresentar mudanças nas condições do tempo nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste, principalmente.





“O inverno é uma estação mais seca, com temperaturas mais frias, já a primavera marca o aumento das temperaturas e da umidade do ar. Com isso, há o aumento da nebulosidade e, consequentemente, das chuvas. É um período de transição em que tudo pode acontecer.